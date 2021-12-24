ABD'de "Tatil Treni" sergisi???????
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
Sergiden genel görüntüler Ziyaretçiler ABD'nin New York kentindeki Noel etkinlikleri kapsamında 'Tatil Treni Sergisi' New York Botanik Bahçesi'nde açıldı.
Sergiden genel görüntüler
Ziyaretçiler ABD'nin New York kentindeki Noel etkinlikleri kapsamında 'Tatil Treni Sergisi' New York Botanik Bahçesi'nde açıldı. Sergide yer alan minyatür New York şehri; ağaç gövdeleri, tohumları, yaprakları ve kozaklarından meydana getirilirken minyatür trenlerin de şehrin etrafında tur atması sağlanmış.