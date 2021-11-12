ABD'de Tatil Sezonu İçin Yeni Tehdit Uyarısı
İç Güvenlik Bakanlığı, tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ülkenin, yerel aşırılık yanlıları ve yabancı terörist gruplardan ilham alan kişilerden gelebilecek "artan bir tehdit ortamı" ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
İç Güvenlik Bakanlığı, tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ülkenin, yerel aşırılık yanlıları ve yabancı terörist gruplardan ilham alan kişilerden gelebilecek "artan bir tehdit ortamı" ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı
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