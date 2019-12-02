ABD'de tartışmalı bireysel silahlanma hakkı 10 yıl sonra Yüksek Mahkeme'nin gündeminde

02.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:40

Amerika Birleşik Devletleri'nin en hassas konularından biri olan "bireysel silahlanma" hakkı yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Yüksek Mahkeme'nin gündeminde. Muhafazakar hakimlerin çoğunlukta olduğu mahkemenin, toplu katliamların tartışmalara sebep olduğu bu hakkı daha da güçlendirmesi bekleniyor.



Silahların, intiharlar dahil yılda yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne yol açtığı ülkede, Yüksek Mahkeme, ABD vatandaşlarının silah taşıma hakkını koruyan anayasanın ikinci ek maddesini inceleyecek. Euronews.com'da Görüntüle