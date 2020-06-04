ABD'de tarım dışı verimlilikteki azalış yukarı yönlü revize edildi ABD'de bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen tarım dışı iş gücü verimliliğindeki azalış, yüzde 2,5'tan yüzde 0,9'a revize edildi.

ABD'de bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen tarım dışı iş gücü verimliliğindeki azalış, yüzde 2,5'tan yüzde 0,9'a revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, 2020'nin ocak-mart dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki azalış, yüzde 2,5'tan yüzde 0,9'a yükseltildi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 2,7 azalması yönündeydi. Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2019'un son çeyreğinde ise yüzde 1,2 artış kaydetmişti.

Bu yılın ilk çeyreğindeki üretim, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5, çalışma saati de yüzde 5,6 azaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e revize edildi. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 artan birim emek maliyetinin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 artış göstermesi bekleniyordu.

Kaynak: AA