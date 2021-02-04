ABD'de tarım dışı verimlilikte 1981'den bu yana en büyük düşüş
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ABD'de tarım dışı verimlilikte 1981'den bu yana en büyük düşüş

04.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:38
ABD'de tarım dışı verimlilikte 1981'den bu yana en büyük düşüş

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4,8 azalarak 1981'den bu yana kaydedilen en büyük düşüşü gösterdi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4,8 azalarak 1981'den bu yana kaydedilen en büyük düşüşü gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2020 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4,8 azaldı. Verimlilikte geçen yılın son çeyreğinde yaşanan azalış, 1981'in ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde kaydettiği azalışın ardından ikinci ve üçüncü çeyrekte toparlanma eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2020'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 2,8 azalması yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 5,1 artmıştı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 2,5 arttı.

Üretim, 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,3 artarken, çalışma saati yüzde 10,7 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de geçen yılın ekim-aralık döneminde yüzde 6,8 arttı. Bu dönemde, birim emek maliyetinin yüzde 4 artması bekleniyordu.

Birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 7 azalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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