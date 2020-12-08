ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edildi

08.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:02
ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edildi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,6 artarak beklentileri karşılayamadı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,6 artarak beklentileri karşılayamadı.

ABD Çalışma Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış yüzde 4,9'dan yüzde 4,6'ya düşürüldü.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,6 ile 1971'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artışı kaydetmişti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 43,4 ve çalışma saati yüzde 37,1 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki azalış ise yüzde 8,9'dan yüzde 6,6'ya revize edildi.

Birim emek maliyeti yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 9 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü
TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü
Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü
Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü
Başkan Küpeli, Türkiye ekonominin üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendirdi
Başkan Küpeli, Türkiye ekonominin üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Pınar Altuğ İrem Derici Perihan Savaş
Spor Sinan Gümüş Burak Yılmaz Samet Aybaba Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:05:59. #1.15#
title