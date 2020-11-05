ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte arttı
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ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte arttı

05.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:03
ABD'de tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artarken, birim emek maliyeti yüzde 8,9'luk azalış kaydetti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artarken, birim emek maliyeti yüzde 8,9'luk azalış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,9 arttı.

Bu yılın ilk çeyreğinde gösterdiği azalışın ardından ikinci çeyrekte yakaladığı toparlanma eğilimini koruyan veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 5,6 artması yönündeydi.

Söz konusu dönemde gösterdiği artışa rağmen piyasa beklentisinin altında kalan tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 10,6 artarak 1971'in ilk çeyreğinden bu yana en büyük çeyreklik artışı kaydetmişti.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 4,1 yükseldi.

Üretim, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 43,5 artarken, çalışma saati yüzde 36,8 arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de temmuz-eylül döneminde yüzde 8,9 azaldı.

Bu dönemde, 2009'un ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en büyük azalışı gösteren birim emek maliyetinin yüzde 11,5 azalması bekleniyordu. Birim emek maliyeti yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 8,5 artmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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