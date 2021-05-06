ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte beklenenden fazla arttı
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ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte beklenenden fazla arttı

ABD'de tarım dışı verimlilik ilk çeyrekte beklenenden fazla arttı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 0,3 azaldı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 0,3 azaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4,3 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 3,8 azalış kaydetmişti.

Üretim artışı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,4 ve çalışma saati yüzde 2,9 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3'lük azalış gösterdi. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 0,8 düşmesi bekleniyordu.

2020'nin 3'üncü çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş gösteren birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,6 artmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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