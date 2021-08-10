ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak beklentilerin altında artış gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 1 arttı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak beklentilerin altında artış gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 1 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,5 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 4,3 artış kaydetmişti.

Üretim artışı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 ve çalışma saati yüzde 5,5 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1'lik artış gösterdi. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 1,1 artması bekleniyordu.

Bu dönemde beklentileri karşılayamayan birim emek maliyeti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,8 azalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı
BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı
Kuyumcular altındaki düşüşü 'fırsat' olarak değerlendiriyor
Kuyumcular altındaki düşüşü "fırsat" olarak değerlendiriyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Tuğba Özay Cem Yılmaz
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklentilerin altında kaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.08.2021 16:24:41. #1.13#

title