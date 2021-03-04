ABD'de tarım dışı verimlilik 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,2 azaldı
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ABD'de tarım dışı verimlilik 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,2 azaldı

04.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:16
ABD'de tarım dışı verimlilik 2020'nin son çeyreğinde yüzde 4,2 azaldı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde yaşanan azalış yüzde 4,2 olarak güncellendi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde yaşanan azalış yüzde 4,2 olarak güncellendi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2020 dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerinde revizyona gitti.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğinde kaydedilen azalış yüzde 4,8'den yüzde 4,2'ye çekildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,5 ve çalışma saati yüzde 10,1 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış ise yüzde 6,8'den yüzde 6'ya düşürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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