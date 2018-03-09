ABD'de Tarım Dışı İstihdam Şubat'ta Beklentilerin Üzerinde Arttı (2)

ABD'de tarım dışı istihdam Şubat ayında bir önceki aya göre 313 bin arttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ne zaman başlayacağına ilişkin önemli işaretlerden sayılan istihdam verisinin Şubat ayında 205 bin artması bekleniyordu.

Veri ABD'de 2016 yılının ortalarından bu yana görülen en güçlü istihdam büyümesine işaret ediyor.

Ücretlerdeki artış yüzde 2.6'ye geriledi

İşsizlik Şubat ayında yüzde 4.1 seviyesinde kalırken, saatlik ücretler Şubat'ta yüzde 0.1 artarak 26.75 dolara yükseldi.

Ücretlerdeki artış hızı ise yıllık bazda yüzde 2.8'den 2.6'ya geriledi. Ortalama çalışma haftası da yüzde 0.1 artışla 34.5 saate çıktı.

Aralık ve Ocak ayı istihdam verilerini de revize eden ABD hükümeti, Ocak'taki istihdam artışını 200 binden 239 bine çıkarttı. Aralık ayındaki 160 bin istihdam artışı ise 175 bine revize edildi. - İstanbul