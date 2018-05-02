ABD'de Tarım Dışı İstihdam Nisan'da 204 Bin Yükseldi

ABD'de tarım dışı istihdam Nisan'da 204 bin yükseldi, beklenti 200 bin düzeyindeydi. ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta 241 bin artmıştı.

ADP/Moody's Analytics tarafından açıklanan ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre ABD'de özel sektör istihdamı Nisan ayında 204 bin arttı.

Küçük şirketlerdeki artış 62 bin olurken, orta ölçekli şirketlerdeki istihdam 88 bin arttı. 500 ve üzeri çalışanı olan büyük şirketlerde ise istihdam 54 bin arttı. - İstanbul