ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentiyi Aştı

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 222 binle beklentinin çok üstünde arttı, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın istihdam raporuna göre, tarım harici sektörler haziranda 222 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası açısından önem taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi 177 bin seviyesindeydi.





Öte yandan, nisan ayına ait tarım dışı istihdam 174 binden 207 bine, mayıs verisi ise 138 binden 152 bine revize edildi. Son 3 aylık ortalama istihdam artışı, toplamda 47 binlik yukarı yönlü revizyonlar ve haziran verisi doğrultusunda 194 bine yükseldi.





İşsizlik yüzde 4,4'e çıktı, ücretler yüzde 0,2 arttı





Rapora göre, ABD'de işsizlik oranı, haziranda önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 4,4'e çıktı. Böylece, son 16 yılın en düşük seviyesinden yükselen işsizlik oranına ilişkin beklenti yüzde 4,3'te sabit kalması yönündeydi.





Fed'in enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler, haziranda yüzde 0,3 artış beklentisine karşın yüzde 0,2 yükselirken, yıllık ücret artışı yüzde 2,5'te sabit kaldı. Söz konusu dönemde, iş gücüne katılım oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 62,7'den yüzde 62,8'e çıkarken, haftalık ortalama çalışma saati de 34,4'ten 34,5'e yükseldi.



Analistler, ekonominin ikinci çeyrekte ivme kazandığına işaret eden pozitif istihdam verilerinin, Fed'in faiz ve bilanço planlarını gerçekleştirmesini kolaylaştıracağını öngördü.



Buna karşın, ücret artışının güçlü istihdama rağmen beklentinin altında kalması, iş gücü piyasasındaki gevşekliğin sanılandan daha büyük olabileceği yorumlarına neden oldu.