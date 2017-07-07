ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentilerin Üzerinde

ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, işsizlik oranı da yüzde 0,1 yükseldi.

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentilerin Üzerinde

ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, işsizlik oranı da yüzde 0,1 yükseldi.

Kaynak: Dunya.com