ABD'de Tarım Dışı İstihdam Beklentilerin Üzerinde

ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdam beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, işsizlik oranı da yüzde 0,1 yükseldi.
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