ABD'de tarihi seçim: Biden, Minnesota ve Hawaii'de, Trump Ohio'da ipi göğüsledi
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ABD'de tarihi seçim: Biden, Minnesota ve Hawaii'de, Trump Ohio'da ipi göğüsledi

04.11.2020 08:24 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:28
ABD'de tarihi seçim: Biden, Minnesota ve Hawaii'de, Trump Ohio'da ipi göğüsledi

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlendi.

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlendi. ABD medyası, kritik eyaletlerden Hawaii'de Demokrat aday Biden'ın, Ohio'da ise Donal Trump'ın kazandığını açıkladı.

ABD seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, kritik eyaletlerden biri olan Hawaii'yi Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı açıklandı. Böylelikle Biden, Hawaii'den eyaletinden 4, Minnesota'dan da 10 delegeyi hanesine yazdırdı. Öte yandan, ABD medyası, Joe Biden ve eşi Jill Biden ile birlikte Delaware'den konuşma yapacağı duyuruldu. Cumhuriyetçi aday Donal Trump'ın Montana eyaletinde ilan ettiği zaferle 3 delege kazanırken, Ohio eyaletinin de Trump dediği belirtildi.Trump Ohio eyaletinde zaferini ilan etmesinin ardından hanesine 18 delege daha ekledi. 


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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