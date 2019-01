- ABD'de tarihi kilise yandı

NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde bulunan tarihi Schroon Lake Halk Kilisesi yandı.

ABD'nin New York eyaletinin Schroon kasabasında bulunan tarihi Schroon Lake Halk Kilisesi yandı. Yapımı 19. yüzyılda tamamlanmış olan ahşaptan yapılmış kilisede Çarşamba saat 15.15'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kilisenin arka tarafından başladığına inanılan yangına 13 ayrı bölgeden itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangının çevre binalara yayılmasını önlerken kilise kurtarılamadı.

Schroon Lake İtfaiye Departmanı Şefi Paul McCann değerlendirmesinde "Kilisedeki yangın çok hızlı yayıldı. Kilisedeki sıralarda çok fazla vernik vardı ve açık bir alandı" dedi.

McCann şuan için bir kundaklamadan şüphelenmediklerini söylerken, Federal Ateşli Silahlar ve Tütün Departmanı ile New York Eyalet Polisi araştırmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Kilisenin Papazı Lynette Cole halka yönelik yaptığı açıklamada kilisenin yeniden inşa edileceğini söyleyerek "Uzun zaman daha bu kilisenin papazı olacağım. Kalbim sizinle" dedi.

Kaynak: İHA