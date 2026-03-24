ABD'de tarihi adliye binasında yangın

ABD'nin Georgia eyaletinde tarihi adliye binası tadilat sırasında alevlere teslim oldu.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Floyd County'de 1892 yılında inşa edilen ve adliye binası olarak hizmet veren tarihi yapıda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adliyedekiler tahliye edildi, yollar trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi binada büyük hasar meydana geldi.

Floyd County Yönetimi'nden yapılan açıklamada, yangın çıktığı sırada adliye binasında tadilat çalışmaları olduğu belirtildi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor. - GEORGIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
