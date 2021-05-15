ABD'de taksiye müşteri gibi binen gaspçı sürücüyü böyle gasp etti
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ABD'de taksiye müşteri gibi binen gaspçı sürücüyü böyle gasp etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de taksiye müşteri gibi binen gaspçı, Paul Liao (67) adlı sürücüyü gasp etti.

ABD'de taksiye müşteri gibi binen gaspçı, Paul Liao (67) adlı sürücüyü gasp etti. O anlar an be an kameraya yansıdı.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Tayvanlı sürücü Paul Liao (67) yakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonunda aracına müşteri gibi binen gaspçı tarafından zor anlar yaşadı. O anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz gaspçı müşteri gibi Liao'nun aracına biniyor. Gaspçının silahını doğrularak Liao'dan para istediği anların yansıdığı görüntülerde, gaspçıya direnen taksi şoförünün tepki gösterdiği görüldü. Liao'nun polisteki ifadesinde, gaspçının yüzüne silah dayararak, "Kökenin ne? Çin'den mi geldin" sorusuyla karşılaştığını ve ırkçılığa maruz kaldığını belirtti. LA County Şerif Departmanı'nın olay ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

ABD'de taksiye müşteri gibi binen gaspçı sürücüyü böyle gasp etti
ABD'de taksiye müşteri gibi binen gaspçı sürücüyü böyle gasp etti
ABD'de taksiye müşteri gibi binen gaspçı sürücüyü böyle gasp etti
ABD'de taksiye müşteri gibi binen gaspçı sürücüyü böyle gasp etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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