ABD'de, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarına dahline dair bilgilerin gizliliğinin kaldırılması istendi
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ABD'de, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarına dahline dair bilgilerin gizliliğinin kaldırılması istendi

ABD'de, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarına dahline dair bilgilerin gizliliğinin kaldırılması istendi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'li bir grup senatör, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının aileleri tarafından kullanılmak üzere, saldırı ile Suudi Arabistan'ı ilişkilendiren istihbarat bilgilerinin gizliliğini kaldırması için Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) mektup yazdı.

ABD'li bir grup senatör, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının aileleri tarafından kullanılmak üzere, saldırı ile Suudi Arabistan'ı ilişkilendiren istihbarat bilgilerinin gizliliğini kaldırması için Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) mektup yazdı.

Connecticut eyaleti Senatörü Demokrat Richard Blumenthal, New York Senatörü Demokrat Kirsten Gillibrand ve New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, Adalet Bakanlığı ve FBI'ya yazdıkları mektupta, "devletin gizli bilgileri sınırlamasının" 11 Eylül davası ile ilişkili bilgiler için kaldırılmasını istedi.

Mektuplarında yetkililere iki hafta süre tanıyan senatörler, "Yıllarca, bu hayatta kalanlar ve aile üyeleri, Adalet Bakanlığından ve özellikle de ulusal güvenlik iddiasıyla saklanan bilgileri FBI'dan istediler. Ne yazık ki, bu potansiyel olarak kritik kanıtların gizlenmesine devam edilmesinin nedenleri hiçbir zaman inandırıcı veya yeterli bir şekilde açıklanmadı." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Merrick Garland ve FBI Direktörü Christopher Wray'e hitaben yazılan mektupta senatörler, saldırılardan kurtulanlar ve ölenlerin ailelerinin Suudi Arabistan hakkında saldırının düzenlenmesinde parmağı olduğu iddiasıyla dava açtıklarını fakat Adalet Bakanlığı ve FBI'ın devlet bilgilerinin gizliliği bahanesiyle suçlamaların kanıtlarını gizlediğini ileri sürdü.

Senatörler mektupta, "Adalet Bakanlığı gereksiz yere onların (davacıların) yolunda durmamalı. Saldırılar ve 11 Eylül'den yirmi yıl sonra FBI'ın müteakip soruşturmalarıyla ilgili gerçekleri, tanıklıkları ve belgeleri saklamak için herhangi bir inandırıcı neden varsa Amerikan halkı bunu bilmeyi hak ediyor." ifadelerine yer verdi.

Gizlilik konusunda Adalet Bakanı ve FBI Direktörü'nü sessiz kalmakla suçlayan senatörler, "Saldırılardan bu yana geçen uzun zaman, belgelerin sürekli gizlenmesi ve ilgili bilgilerin sürekli olarak saklanması konusunda güçlü sorular oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

2016'da çıkarılan Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet (JASTA) adlı yasada 11 Eylül 2001'deki saldırılarda ölenlerin yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmesine olanak sağlanmıştı.

Suudi Arabistan ise bu yasaya karşı çıkarak mahkemeye gitmiş ancak Manhattan bölge yargıcı George Daniels, 2018'de Suudi Arabistan'ın talebini reddederek ölenlerin yakınlarının dava açabilmesine ve karşılığında Suudi Arabistan'dan tazminat alabilmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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ABD'de, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarına dahline dair bilgilerin gizliliğinin kaldırılması istendi - Haberler
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