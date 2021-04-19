ABD'de sürücüsüz Tesla aracı kaza yaptı: 2 ölü

ABD'de sürücüsüz bir Tesla aracının ağaca çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de sürücüsüz bir Tesla aracının ağaca çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde geçtiğimiz cumartesi yerel saatle 21.00'de sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı bir Tesla aracı ağaca çarptı. Aracın ağaca çarpmasının ardından meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. ABD medyasında yer alan haberlere göre, 2019 model olduğu belirtilen Tesla, otomatik pilot modunda seyrederken virajı dönemedi ve aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın pillerinin patladığı ve pillerin tekrar tekrar alev alması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin saatler sürdüğü de aktarıldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden birinin aracın ön yolcu koltuğunda, diğerinin ise arka koltukta oturduğunu tespit etti.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından olaya yönelik soruşturma başlatıldı. Kazanın ardından tam otonom araçlara ilişkin güvenlik endişeleri tekrar gündeme gelirken, Tesla'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

ABD'de geçtiğimiz Mart ayında Tesla araçlarla yapılan ve 3'ü yakın zamanda meydana gelen 27 kaza hakkında soruşturma başlatılmıştı. - TEKSAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı