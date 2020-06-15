ABD'de sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi - NEW
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ABD'de sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi - NEW

Kazlardan detaylar Kazların geçişini bekleyen sürücülerden detaylar Kazların karşıdan karşıya geçişi NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi.

15.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:22

Kazlardan detaylar

Kazların geçişini bekleyen sürücülerden detaylar

Kazların karşıdan karşıya geçişi NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi.

ABD'de sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi - NEW

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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