ABD'de sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi - NEW
Kazlardan detaylar Kazların geçişini bekleyen sürücülerden detaylar Kazların karşıdan karşıya geçişi NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi.
15.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:22
Kazlardan detaylar
Kazların geçişini bekleyen sürücülerden detaylar
Kazların karşıdan karşıya geçişi NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde sürücüler kaz ve yavrularının karşıdan karşıya geçişini bekledi.
Kaynak: AA