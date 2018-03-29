Son Dakika! ABD'de Suriye Krizi! Trump "Çekiliyoruz", Dışişleri "Haberimiz Yok" Dedi
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Donald Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilme politikasından haberim değilim" dedi.
Trump'ın "Suriye'den yakında çekileceğiz" açıklamasının sorulması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert "Suriye'den çekilme politikasından haberdar değilim" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Bırakalım Suriye ile başkaları ilgilensin Suriye'de olmamızın tek nedeni DAEŞ'ti. DAEŞ'le mücadele amacımıza büyük oranda ulaştık." ifadelerini kullandı.
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