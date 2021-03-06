Son Dakika | ABD'de şüpheli şahsın polisle çatışma anları kamerada
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Son Dakika | ABD'de şüpheli şahsın polisle çatışma anları kamerada

06.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:46

Son dakika haberleri: ABD'nin Ohio eyaletinde "cinayet teşebbüs" suçundan aranan şüpheli şahıs ile polis arasında çatışma çıktı.

ABD'nin Ohio eyaletinde "cinayet teşebbüs" suçundan aranan şüpheli şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Sıcak çatışma anları evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Ohio eyaletindeki Mason şehrinde şüpheli şahıs ile polisler arasında sıcak çatışma yaşandı. Polis memurları 'cinayete teşebbüs' ve 'ağır saldırı' suçlarından aranan Lance Runion (56) adlı kişinin adresine gitti. Kapıdaki zili çalan polis memurları Runion'un beklenmedik bir şekilde polislere ateş açması üzerine çatışma yaşandı. Saldırgana karşılık veren polis memurlarından Sara Vaught'ın ölümden döndüğü ifade edilirken, durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurlarının kendilerine açılan ateşle paniklediği anlar görüldü. Runion'un ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Son Dakika | ABD'de şüpheli şahsın polisle çatışma anları kamerada
Son Dakika | ABD'de şüpheli şahsın polisle çatışma anları kamerada
Son Dakika | ABD'de şüpheli şahsın polisle çatışma anları kamerada
Son Dakika | ABD'de şüpheli şahsın polisle çatışma anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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