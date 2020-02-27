ABD'de suçsuz yere 23 yıl hapis yatan kişi, 1,5 milyon dolar tazminat alacak

27.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:04

ABD'de iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan ancak 23 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılan Lamonte Mclntyre isimli kişi, 1,5 milyon dolar tazminat kazandı.

Amerikan basınına göre, henüz 17 yaşındayken 1994'te Kansas eyaletinde 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ancak Ekim 2017'de suçlamalardan "aklanarak" serbest kalan Mclntyre'nin tazminat davası sonuçlandı.

Mahkeme kararına göre, Kansas eyalet yönetimi, Mclntyre'ye 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Ayrıca, Mclntyre 2 yıl boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak ve lise sonrası öğrenim ücretlerinden muaf olacak.

Kaynak: AA