ABD'de suçluların fotoğraflarıyla süslenen Noel ağacına tepki yağdı
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ABD'de suçluların fotoğraflarıyla süslenen Noel ağacına tepki yağdı

06.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:40
ABD'de suçluların fotoğraflarıyla süslenen Noel ağacına tepki yağdı

ABD'nin Alabama eyaletinde yerel polisin sabıkaların resimleriyle süslenmiş Noel ağacı ülke krize neden oldu.

ABD'nin Alabama eyaletinde yerel polisin sabıkaların resimleriyle süslenmiş Noel ağacı ülke krize neden oldu. Polisin sosyal medyadan paylaştığı "haydut fotoyla süslenmiş Noel ağacı" paylaşımı binlerce kişiyi kızdırdı.

Hristiyan aleminin kutsal bayramı sayılan Noel bir çok ülkede koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde kutlanıyor. ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile County Şerif Departmanlığı'nda görevli polisler bu yıl çeşitli suçlardan yakaladıkları suçluları kamuoyuna göstermek için ilginç bir yöntem izledi. Eyalet polisi Noel ağacını çeşitli suçlardan yakalanmış 32 suçlunun fotoğraflarıyla süsledi. "Haydut fotolarıyla süslenmiş Noel ağacı" adını taktıkları Neol ağacını sosyal medyadan paylaşan Mobile County Şerif Departmanlığı binlerce kişinin tepkisine neden oldu. 

"AĞACIMIZI HAYDUT LARIYLA SÜSLEDİK"

Polis departmanlığı konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu yıl Mobile sokaklarından kaç tane haydut yakaladığımızı göstermek için ağacımızı haydut fotorağlarıyla ile süsledik! Sadık takipçilerimiz olmadan bunu başaramazdık!" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE KİŞİDEN KINAMA MESAJI

Binlerce sosyal medya kullanıcısından gelen eleştiri üzerine polis, paylaşımı kaldırdı. Alabama Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) yapılan paylaşımı "bölücü ve zalim" olarak nitelendirerek kınadı.  


- Abd
ABD'de suçluların fotoğraflarıyla süslenen Noel ağacına tepki yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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