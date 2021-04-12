ABD'de suç makinesi zanlı polisi böyle vurdu
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ABD'de suç makinesi zanlı polisi böyle vurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de suç makinesi zanlı polisi böyle vurduABD, (DHA)- ABD'nin New Meksiko eyaletinde Şubat ayında polis memuru Darian Jarrott'un öldürüldüğü anın kamera kayıtları basına servis edildi.

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Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı

ABD'de suç makinesi zanlı polisi böyle vurdu

ABD, (DHA)- ABD'nin New Meksiko eyaletinde Şubat ayında polis memuru Darian Jarrott'un öldürüldüğü anın kamera kayıtları basına servis edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son aylarda yaşanan silahlı saldırılar ülkede tedirginliğe yol açıyor. Ülkenin New Meksiko eyaletinde büyük yankı uyandıran polis memuru Darian Jarrott'un 4 Şubat'ta öldürüldüğü anın kamera kayıtları basına servis edildi.

ELİNDEKİ SİLAHLA POLİSİ TARADI

Basına servis edilen görüntülerde polis, şüphelendiği uyuşturucu taciri 39 yaşındaki Omar Cueva'yı durdurup, araçtan inmesini talep ediyor. Görüntülerde, Elinde makineli silahla polisi tarayan Cueva, hızla olay yerinden kaçtığı ve daha sonra yaşanan kovalamacanın ardından söz konusu kişinin, başka polislerce öldürüldüğü görülüyor. Yaklaşık 70 kilometrelik kovalamacanın ardından polisler, Cueva'yı yakalayıp öldürüyor.

POLİS KATİLİ SUÇ MAKİNESİ

New Mexico Polisi'nden yapılan açıklamada, Ceuva'nın şiddet suçlarından sabıkalı olduğu ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olduğu ifade edildi.

ABD'de suç makinesi zanlı polisi böyle vurdu
ABD'de suç makinesi zanlı polisi böyle vurdu
ABD'de suç makinesi zanlı polisi böyle vurdu
ABD'de suç makinesi zanlı polisi böyle vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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