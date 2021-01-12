ABD'de su kayağı yapan 6 aylık bebeğin videosu viral oldu

ABD'nin Utah eyaletinde 6 aylık Rich Humphreys, dünya rekoru kırarak su kayağına yapan en genç kişi oldu. Bebeğin videosu sosyal medyadan milyonlarca kez izlenerek, viral oldu.

ABD'nin Utah eyaletinde 6 aylık Rich Humphreys adlı bebek su kayağı yapan en genç kişi olarak dünya rekoru kırdı. Rich Humphreys'in 6 aylık olmasına rağmen su kayağı yaptığı görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Dünyada su kayağı yapan en genç kişi olarak rekor kıran bebeğe babasının eşlik ettiği görülürken, bir çok kullanıcı Rich'in ailesini "tehlikeli deneyiş" gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu. Rich Humphreys'in rekor denemesi görüntülerindeki rahat tavrı ise dikkat çekerken, görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlenerek 2020 yılınıın viral olan videolar listesine girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı