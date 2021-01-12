ABD'de su kayağı yapan 6 aylık bebeğin videosu viral oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de su kayağı yapan 6 aylık bebeğin videosu viral oldu

12.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:03
ABD'de su kayağı yapan 6 aylık bebeğin videosu viral oldu

ABD'nin Utah eyaletinde 6 aylık Rich Humphreys, dünya rekoru kırarak su kayağına yapan en genç kişi oldu.

ABD'nin Utah eyaletinde 6 aylık Rich Humphreys, dünya rekoru kırarak su kayağına yapan en genç kişi oldu. Bebeğin videosu sosyal medyadan milyonlarca kez izlenerek, viral oldu.

ABD'nin Utah eyaletinde 6 aylık Rich Humphreys adlı bebek su kayağı yapan en genç kişi olarak dünya rekoru kırdı. Rich Humphreys'in 6 aylık olmasına rağmen su kayağı yaptığı görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Dünyada su kayağı yapan en genç kişi olarak rekor kıran bebeğe babasının eşlik ettiği görülürken, bir çok kullanıcı Rich'in ailesini "tehlikeli deneyiş" gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu. Rich Humphreys'in rekor denemesi görüntülerindeki rahat tavrı ise dikkat çekerken, görüntüler  milyonlarca kişi tarafından izlenerek 2020 yılınıın viral olan videolar listesine girdi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Hülya Avşar Özdemir Erdoğan
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de su kayağı yapan 6 aylık bebeğin videosu viral oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:03:31. #1.15#
title