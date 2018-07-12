Donald Trump'la Geçmişte İlişki Yaşayan Stormy Daniels, ABD'de Gözaltına Alındı

ABD Başkanı Donald Trump'la ilişki yaşadığını söyleyen porno yıldızı Stormy Daniels, Ohio eyaletinde gözaltına alındı. Twitter'dan açıklama yapan Daniels'ın avukatı Michael Avenatti gözaltı işleminin "siyasi gerekçelerle" yapıldığını söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre gerçek adı Stephanie Gregory Clifford olan Stormy Daniels Ohio'da bir striptiz kulübünde şov yaparken bir müşterinin kendisine dokunmasına izin verdi. Ohio yasalarına göre yasak olan bu hareket nedeniyle polis gözaltı işlemi uyguladı. Daniels'ın avukatı fiziksel temasın porno yıldızının rızası dışında geliştiğini belirtti.

TRUMP'LA İLİŞKİ YAŞADI

Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016'da bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor. Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken avukatı Michael Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.