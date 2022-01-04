ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor - Haberler
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ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor

ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'de Starbucks, çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getiriyor.

NEW ABD'de Starbucks, çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getiriyor.

Kahve devi Starbucks, ABD'deki yaklaşık 220 bin çalışanından Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadıklarını 10 Ocak'a kadar bildirmelerini istedi.

Starbucks çalışanları aşı yaptırmamaları durumunda her hafta negatif test sonucu getirmek zorunda kalacak.

Starbucks Operasyon Direktörü John Culver, yaptığı açıklamada, bunun salgının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu ve duruma göre ilave önlemlere başvurabileceklerini ifade etti.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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