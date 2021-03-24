ABD'de standartlara uymayan Çinli firmaları borsadan çıkaracak yasa uygulanmaya başlandı
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ABD'de standartlara uymayan Çinli firmaları borsadan çıkaracak yasa uygulanmaya başlandı

24.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:38
ABD'de standartlara uymayan Çinli firmaları borsadan çıkaracak yasa uygulanmaya başlandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya başlandığını bildirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya başlandığını bildirdi.

SEC'ten yapılan açıklamada, Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Aralık 2020'de imzalanan ve Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarabilme fırsatı veren Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nın uygulanmaya konulduğu belirtildi.

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor. Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.

New York Borsası, ocak ayında China Unicom, China Telecom ve China Mobile şirketlerini borsadan çıkaracağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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