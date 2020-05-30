ABD'de SpaceX roketi test sırasında böyle patladı
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ABD'de SpaceX roketi test sırasında böyle patladı

ABD'de SpaceX'in Ay'a ve Mars'a koloni kurmak için geliştirdiği devasa roketi Starship, test sırasında büyük bir patlamayla infilak etti.

ABD'de SpaceX roketi test sırasında böyle patladı
30.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:13

ABD'de SpaceX'in Ay'a ve Mars'a koloni kurmak için geliştirdiği devasa roketi Starship, test sırasında büyük bir patlamayla infilak etti. SpaceX'in SN4 isimli roketinde yaşanan patlamanın sebebi hala bilinmezken, patlamanın ardından roketten geriye kül yığını kaldı.O anlar canlı yayına anbean yansıdı.

ABD'li girişimci Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin Starship roketinin dördüncü prototipi Teksas'ta bulunan tesislerde yapılan test sırasında infilak etti. SpaceX'in Mars ve Ay'a insan göndermek için geliştirdiği rokette meydana gelen patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor. Patlayan prototip bir dizi testten geçmiş olan SpaceX'in SN4 modeline ait. Elon Musk'ın şirketinin mürettebatla uzaya fırlatmayı planladığı uzay mekiğinden farklı bir prototip. Yapılan açıklamada "Seri Numarası 4" (SN4) roket motorunun statik patlama olarak bilinen bir saha testi sırasında patladığı bildirildi. Patlayan prototipin bu hafta sonu NASA astronotlarını Florida'dan uzaya fırlatacak olan Falcon 9 roketi ve Crew Dragon uzay aracından farklı olduğu hatırlatıldı. Bu roket sistemi daha önce uyduları pek çok kez başarıyla fırlatmıştı.

TEST UÇUŞU GEÇEN HAFTA DA İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz çarşamba günü hava şartları nedeniyle cumartesi gününe ertelenen insanlı SpaceX uçuşu, yine hava şartlarının uygun olmaması halinde pazar gününe ertelenebilir. Yaşanacak bu ertelemenin yüzde 50 ihtimalle gerçekleşeceği açıklandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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