ABD'de sözleşmeyle düzenli hizmet verenler artık çalışan sayılacak; gözler Uber'e çevrildi

11.09.2019 15:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kalifornya eyaletinde kabul edilen yasaya göre artık şirketlere sözleşmeli hizmet veren kişiler bunu düzenli olarak yapıyorsa çalışan olarak kabul edilecek, sosyal hakları verilecek.



Uber ve Lyft gibi, geçici sözleşmeli kişilerden hizmet alan şirketlerin bundan etkilenmesi gündemde. Yasayla birlikte eyalette şirketlerin kısa dönemli kontratlar yaptığı çalışma düzeni ciddi bir yapısal değişikliğe uğrayacak. Kısa dönemli sözleşmeli işlerin yapısal olarak güvensiz olduğuna ilişkin tartışmalar giderek artmıştı. Euronews.com'da Görüntüle