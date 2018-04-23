ABD'de sözde Ermeni soykırımına destek gösterisi gerçekleşmedi. ABD'de de yaşayan Türkler, soykırım iddialarını protesto etti.

Amerika Birleşik Devletlerinin New York kentinde, sözde soykırıma destek amacıyla Ermenilerin düzenleyeceği eylem gerçekleşemedi. ABD'de bulunan Türk vatandaşlar Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanarak tek vücut oldu. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Amerika Türk Toplulukları Birliği (ATTB) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Türk Bayrakları ile birlikte sözde soykırım iddialarına slogan ve dövizlerle tepki gösterdi. Türk derneklerinin yanı sıra gösteriye kardeş ülke ve toplulukların dernekleri de destek verdi. Eylem için ABD polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı. - NEW YORK