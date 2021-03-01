ABD'de soyguncular çantasını gasp ettikleri kadını arabayla metrelerce sürükledi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde soyguncular, çantasını çaldıkları kadını yolun ortasında sürükledi. Oakland şehrinin East Lake mahallesindeki güvenlik kameralarına yansıyan soygunda kadın yara bere içinde kaldı.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde bulunan Çin Mahallesi'ndeki bulvarda meydana geldi. Araçla gerçekleştirilen kapkaç olayında soyguncular, aracın arka kapısını açarak kadının çantasına uzandı. Çantasını bırakmamamakta direnen kadın, hareket eden araçla birlikte yolda metrelerce sürüklendi. Olaya karışan Jenny adlı kadının eşi Eric, ABD medyasına yaptığı açıklamada,"Eşim saldırının psikolojik etkisini hala atlatamıyor. Şu anda her şeyden çok, korkuyor" dedi. Oakland Polis Teşkilatı, olayın kapsamlı incelendiğini, soyguncuların arandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı