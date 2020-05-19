ABD'de sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
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ABD'de sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması

ABD'de sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlamasıTürkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüsten dolayı soysal mesafe göz edilerek ve maske takılarak kutlandı.

ABD'de sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:56

ABD'de sosyal mesafeli ve maskeli 19 Mayıs kutlaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüsten dolayı soysal mesafe göz edilerek ve maske takılarak kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ABD'de Washington ve New York'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü kutlandı. Washington Büyükelçiliği'nin genç diplomatlarından Okyanus Akın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra Büyükelçilik binasının önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla tören sona erdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, KKTC'nin Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı, Washington'da görevli diplomatlar ile sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tüm katılımcıların maske taktığı gözlemlendi.

Büyükelçi Kılıç'tan 19 Mayıs mesajı

Büyükelçi Serdar Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle Türk- Amerikan Toplumuna Büyükelçilik üzerinden bir mesaj yayınladı.

Büyükelçi Kılıç'ın açıklaması:

Türk-Amerikan toplumunun değerli üyeleri,

Sevgili Gençler,

Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin ulusal varoluş mücadelesinin başlatılmasının 101. yıldönümünü coşku ve gururla kutladığımız bu mutlu günde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum.

Türk milletinin karakterinin asli unsurlarından birini teşkil eden hür ve bağımsız yaşama kararlılığına gönülden inanan Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a ayak basarak başlattığı bağımsızlık yolculuğunu, yüce Türk milletinin desteğini arkasına alarak başarıyla sonuçlandırmıştır.

Ulusumuzun, kendi kaderinde ve yüce Meclisimiz vasıtasıyla ülkenin egemenliğinde söz sahibi olmasının miladını da teşkil eden 19 Mayıs, bir milletin tüm varlığıyla verdiği istiklal mücadelesinin ve yüzyıllar boyunca kıvançla kutlayacağımız bağımsızlık destanımızın sembolüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği siz kıymetli gençlerimiz;

Yaşamınızın her alanında, her anında ve her nerede yaşıyorsanız orada, omuzlarınızdaki bu büyük tarihi sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, bu emanetini yaşatmak ve sizden sonraki kuşaklara daha da güçlü bir şekilde devretmek amacıyla her türlü fedakarlığı sergileyeceğinizden kuşku duymuyorum.

Özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu günlerde de, kendinizi her açıdan daha da geliştirerek, vatanımıza, milletimize ve insanlığa yararlı bireyler olmak için üzerinize düşen her türlü ödevi yerine getirme gayreti içinde olacağınıza içtenlikle inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi tazim ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm Türk-Amerikan toplumunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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