ABD'de "sosyal mesafe"li doğum günü kutlaması
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ABD'de "sosyal mesafe"li doğum günü kutlaması

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleşen doğum günü kutlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

24.04.2020 04:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 04:04
ABD'de

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleşen doğum günü kutlaması ilginç görüntülere sahne oldu.

New Jersey'nin Ridgefield kentinde yaşayan Stelios ve Eva Calogeras çiftinin 2 yaşındaki oğulları Michael'ın doğum gününü kutlamak isteyen akrabalar, koronavirüs salgınına rağmen engel tanımadı.

Arabaları ile Calogeras ailesinin evinin sokağında toplanan akrabalar ve arkadaş grubu, korna çalarak ve doğum günü balonları ile sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi.

Virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarını çiğnemek istemeyen kalabalık, bahçe girişinde bir süre eğlenirken, evlerinin kapısına kadar çıkan küçük Michael'ın ailesinin, bu sürpriz kutlamadan duydukları memnuniyet yüzlerine yansıdı.

Küçük Michael'a uzaktan öpücük ve sevgilerini gönderen akrabaları, hediyelerini bırakarak kısa sürede evlerine döndü.

Kaynak: AA

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