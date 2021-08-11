ABD'de sosyal medya şirketleri, Kovid-19 konusunda yanlış bilgi yayan hesapları kapatıyor
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ABD'de sosyal medya şirketleri, Kovid-19 konusunda yanlış bilgi yayan hesapları kapatıyor

ABD'de sosyal medya şirketleri, Kovid-19 konusunda yanlış bilgi yayan hesapları kapatıyor
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD'de sosyal paylaşım platformları Facebook ve Twitter ile video paylaşım platformu Youtube, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda yanlış bilgi yayan hesapları kapatma kararı aldı.

NEW ABD'de sosyal paylaşım platformları Facebook ve Twitter ile video paylaşım platformu Youtube, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda yanlış bilgi yayan hesapları kapatma kararı aldı.

ABD'de bazı sosyal medya şirketleri Kovid-19'la ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yeni adımlar atmaya başladı.

Facebook, Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayan çok sayıda hesabı kapatırken, Twitter ve YouTube aralarında bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin de olduğu pek çok hesabı askıya aldığını duyurdu.

Facebook ayrıca, Pfizer ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşılarını karalamak için sosyal medya yıldızlarına ödeme yapan Rusya kaynaklı bir reklam ajansıyla bağlantılı yüzlerce hesabı kapattığını açıkladı. Buna göre, 65 Facebook ve 243 Instagram hesabının, kimliği bilinmeyen bir müşteriye çalışan Rusya kaynaklı reklam ve pazarlama şirketi "Fazze" ile bağlantısının ortaya çıkartıldığı bildirildi.

Facebook, şirketle bağlantılı sahte hesapların Hindistan, Latin Amerika ve ABD'yi hedef aldığını duyurdu.

Youtube ise Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'ün, "maskelerin Kovid-19 virüsünün yayılmasında etkili olmadığını" iddia ettiği bir videosunu ikinci kez yayından kaldırdı ve Paul'ün hesabını bir haftalığına askıya aldı.

Hesabının askıya alınması ile ilgili açıklama yapan Senatör Paul, özel şirketlerin hesabını kapatmaya hakkı olduğunu ancak YouTube'un bu adımının "yönetimle birlikte hareket etme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü" gösterdiğini söyledi. Paul, "Bu sansürü çok tehlikeli buluyorum; ifade özgürlüğüne ve doğruya ulaşmak için şüphecilik ve sorgulamadan faydalanan bilimsel gelişmenin karşısında durduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Twitter ise aşıların işe yaramadığını, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden onay almamaları gerektiğini yazan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Green'in hesabını bir haftalığına askıya aldığını duyurdu.??????? Green de söz konusu karara tepki gösterdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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