ABD'de son dönem yaşanan gelişmelerin gençleri sol düşünceye yönelttiği belirtildi

NEW ABD'de, gençlerin son dönem yaşanan gelişmeler sonucu sol düşünceye daha eğilimli hale geldiği bildirildi.

ABD merkezli Axious haber sitesi, derlediği bilgiler ışığında Amerikan gençliğinin sol eğilimlerinin giderek ağır bastığını ortaya koydu.

Konu ile ilgili, "X kuşağı her zaman seçimlerde kararsız grubu oluşturmuştur ancak onların çocukları olarak adlandırılan Z kuşağı ise ezici çoğunlukla Demokratları destekliyor." ifadesine yer verildi.

Haberde, gençlerin yeni eğilimi hakkında Harvard Kennedy School Politika Enstitüsü'nde anket direktörü ve düşünce kuruluşu SocialSphere üst yöneticisi John Della Volpe'un, "Kuşak değişimi, Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi için hiç de iyi olmayacak." yorumu paylaşıldı.

Volpe'un yeni çıkan ve Z kuşağı üzerine araştırmalara yer verilen "Fight" isimli kitabına dayanarak Amerikan gençliğini siyasetin soluna çeken etkenler arasında, "Wall Street'i İşgal Et" protestoları, George Floyd cinayeti ve Greta Thunberg'in iklim grevi gibi gelişmeler gösterildi.

Kitapta,18-29 yaş arası seçmenler arasında ABD başkanlık seçimlerine katılım oranının 1988'de yüzde 35'ken 2020'de yüzde 53'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Kitapta, 2000'den 2020'ye uzanan süreçte Cumhuriyetçileri destekleyen gençlerin oranı yüzde 36'ya inerken sol görüşlü Demokrat gençlerin oranının yüzde 60'a çıktığını gösteren grafikler de yer aldı.