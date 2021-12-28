ABD'de son bir haftadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 59'u Omicron varyantı - Haberler
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ABD'de son bir haftadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 59'u Omicron varyantı

ABD'de son bir haftadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 59'u Omicron varyantı
AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, son bir haftadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 59'unun Omicron varyantından oluştuğu belirtildi.

NEW ABD'de, son bir haftadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 59'unun Omicron varyantından oluştuğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından güncellenen verilere göre, geçen hafta ABD'deki yeni vakaların yüzde 59'unu Omicron varyantı oluşturdu.

Bu oranının, bir önceki haftaya kıyasla Omicron'a bağlı vaka sayısında yüzde 23 artış olduğu anlamına geldiği belirtildi.

CDC tarafından 21 Aralık'ta yapılan açıklamada ise, Omicron'un, ülkedeki vakalarda görülme sıklığının önceki haftalara nispeten 6 kat arttığı ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğu bildirilmişti.

Hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlenen bilgilere göre, ülkede ilk kez 1 Aralık'ta California'da tespit edilen Omicron varyantının, 22 Aralık'ta 50 eyalette birden görüldüğü duyurulmuştu.??????

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AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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