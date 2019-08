ABD'de son 7 ayda yapılan toplu saldırılar 2018 seviyesine ulaştı

08.08.2019 01:08

ABD'de son 7 ayda gerçekleştirilen toplu silahlı saldırı vakalarının 2018'deki toplam sayıya ulaştığı belirtildi.

The Associated Press (AP) haber ajansı, Northeastern Üniversitesi ve USA Today gazetesi, ortak bir çalışma sonucunda, ülkedeki toplu silahlı saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, özellikle son 3 yılda bu tarz saldırılar ve ölümlerde ciddi bir artış gözlemlendiği belirtilirken, yıllara göre rakamlar da paylaşıldı.

Buna göre, 2017 yılında yapılan 32 toplu silahlı saldırıda 225 insan hayatını kaybederken, 2018 yılında gerçekleştirilen 25 saldırıda 140 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda, 2019 yılının bitimine 5 ay kala 23 toplu silahlı saldırı gerçekleştiği ve 131 kişinin öldürüldüğü kaydedilirken, bu sayının neredeyse 2018 yılındaki toplam sayıyla eşit olmasına işaret edildi.

Aile içi şiddet büyük rol oynuyor

Öte yandan, "toplu silahlı saldırı" ifadesinin kullanılması için saldırı esnasında saldırgan haricinde en az 4 kişinin ölmüş olması gerektiği ifade edilen raporda, bu tarz saldırıların genellikle aile içi şiddet sonrası yapıldığı vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan eski federal dedektif David Chipman, "Aile içi şiddet ve geçimsizlik sonrası aile ferdini öldüren saldırganlar, genelde çevresindeki insanları da öldürme eğilimi gösteriyor. Polislerin uğraştığı en riskli ihbar, genelde aile içi şiddet ihbarlarıdır." ifadelerini kullandı.

Genç saldırganlar

Raporda ayrıca, toplu silahlı saldırı düzenleyenlerin büyük bölümünün yaş ortalaması 28 olan "genç ve beyaz erkeklerden" oluştuğu kaydedildi.

Bununla beraber, 2006 yılından bu yana yapılan toplu saldırıların 16'sının yaşları 21 yaş altı saldırganlar tarafından gerçekleştirildiği ifade edilirken, bu tarz saldırıları gerçekleştirenlerin yarısından fazlasının olay yerinde öldüğü vurgulandı.

Temple Üniversitesi profesörlerinden Frank Farley, konuya ilişkin, "Bu kişilerden bir çoğu saldırı esnasında öleceğini tahmin ederek yapıyor. Haliyle öldürülmese bile, olay yerinde intihar ediyor." dedi.

Son yaşanan saldırılar

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi de yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınındaki silahlı saldırıda da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

Kaynak: AA