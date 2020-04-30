ABD'de son 6 haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 milyonu geçti
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ABD'de son 6 haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 milyonu geçti

ABD'de son 6 haftada işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 milyonu geçti
30.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:20

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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