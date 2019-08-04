ABD'de son 50 yılda silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı savaşlarda ölenlerden fazla

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), son 50 yılda silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısı, ABD tarihindeki bütün savaşlarda ölenlerin sayısını geçti.

Silahlı saldırılarda 1 buçuk milyondan fazla Amerikalı hayatını kaybederken, ABD'nin katıldığı tüm savaşlarda ölen Amerikalı sayısı yaklaşık 1 milyon 200 bin olarak kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle