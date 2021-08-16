ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 382 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 621 bin 636'ya yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 621 bin 636'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 680 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 382 artarak 621 bin 636'ya çıktı.

California, 4 milyon 132 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 339 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 665 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 330, New York'ta 54 bin 90 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 72'si en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 198 milyon 88 binden fazla kişiye ilk doz, 168 milyon 362 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay