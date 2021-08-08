ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 218 artarak 616 bin 719'a yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 218 artarak 616 bin 719'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 741 bini geçti.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 218 artarak 616 bin 719'a çıktı.

California, 4 milyon 39 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 235 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 768 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 754 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 729, Texas'ta ise 53 bin 661 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu.

194 milyon 346 binden fazla kişiye ilk doz, 166 milyon 203 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Afganistan'da bombalı saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da bombalı saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da Taliban ikinci vilayet merkezini ele geçirdi
Afganistan'da Taliban ikinci vilayet merkezini ele geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Yonca Evcimik Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 17:10:53. #1.16#

title