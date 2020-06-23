ABD'de son 24 saatte korona virüsten 400 kişi öldü
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ABD'de son 24 saatte korona virüsten 400 kişi öldü

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 400 artarak 122 bin 659'a yükseldi.

ABD'de son 24 saatte korona virüsten 400 kişi öldü
23.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:31

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 400 artarak 122 bin 659'a yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD'de bilanço artıyor. Ülkede son 24 saatte 400 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 122 bin 659'a yükseldi. Ülke genelinde son 24 saatte 32 bin 493 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 389 bin 816'ya ulaştı.

En çok etkilenen eyalet New York

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 411 bin 972'e, ölü sayısı 31 bin 268'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği California eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 565'e, vaka sayısı ise 184 bin 715'e ulaştı.

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında 3. sırada yer alan New Jersey eyaletinde vaka sayısı 172 bin 390'a, ölü sayısı 13 bin 30'a yükseldi. Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 137 bin 224 olarak kayıtlara geçerken, 6 bin 671 kişi hayatını kaybetti. Teksas'ta vaka sayısı 119 bin 645 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 218'e ulaştı. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 107 bin 210'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 874'e yükseldi. Florida eyaletinde vaka sayısı 100 bin 217 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 176'ya yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 86 bin 668 olarak kayda geçerken virüse bağlı can kaybı sayısı 6 bin 485'e yükseldi. Michigan'da vaka sayısı 67 bin 957'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 97'ye ulaştı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 3 bin 258 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

Ülkede 21 Haziran'da kısıtlamaların sona ermesiyle tespit edilen Covid-19 vakalarında önceki 7 güne kıyasla California, Arizona, Florida ve Texas eyaletlerinde yüzde 25 oranında rekor artış kayda geçti. Eyaletlerdeki salgın izleme komitelerinin son verilerine göre 10 eyalette haftalık yeni enfeksiyonların yüzde 50'den fazla arttığı, yeni rekor sayılarını açıklayan 12 eyaletin olduğu duyuruldu.

Teksas eyaletinde 21 Haziran'da sona eren kısıtlamaların ardından yeni vaka sayısında yüzde 84 oranında artış yaşandı. Eyalette pozitif olan Covid-19 testlerinin sayısı yüzde 7'den yüzde 10'a yükseldi. Florida eyaletinde ise yeni vaka sayısı geçtiğimiz haftaya göre yüzde 87 artarak rekor kırdı. Eyaletin pozitif test oranı yüzde 11'e çıktı. Arizona'da da yeni vaka sayısında yüzde 90 artış yaşandı.

Yetkililer, halkın birçoğunun maske takmadığını belirterek yeni vakalardaki artışların sosyal mesafe kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını ifade ediyor. Uzmanlar, yeni vakaların ülkenin genç kesiminde görüldüğünü belirtiyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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