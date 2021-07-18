ABD'de son 24 saatte 70 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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ABD'de son 24 saatte 70 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

ABD'de son 24 saatte 70 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 608 bin 898'e çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 608 bin 898'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 12 bin 716 artışla 34 milyon 70 bin 286'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 70 artarak 608 bin 898 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 858 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 39 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 93 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 766, Teksas'ta 52 bin 816 olarak belirlendi.

160 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 185 milyon 765 binden fazla kişiye ilk doz, 160 milyon 994 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 106 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 342 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 541 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 413 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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