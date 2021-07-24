ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 528 artarak 610 bin 720'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 528 artarak 610 bin 720'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 115 bin 725 artışla 34 milyon 400 bin 655'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 528 artarak 610 bin 720 oldu.

California, 3 milyon 894 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 70 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 228 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 801, Texas'ta 52 bin 982 olarak belirlendi.

162 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 187 milyon 579 binden fazla kişiye ilk doz, 162 milyon 435 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 293 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 632 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 548 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 419 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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