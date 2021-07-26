ABD'de son 24 saatte 42 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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ABD'de son 24 saatte 42 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 42 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 610 bin 892'ye çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 42 artarak 610 bin 892'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 14 bin 394 artışla 34 milyon 446 bin 383'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 42 artarak 610 bin 892 oldu.

California, 3 milyon 905 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 77 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 235 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 813, Texas'ta 53 bin 18 olarak belirlendi.

163 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 188 milyon 472 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 25 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 411 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 688 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 549 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 420 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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