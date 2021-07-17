ABD'de son 24 saatte 418 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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ABD'de son 24 saatte 418 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 418 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 608 bin 828'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 608 bin 828'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 79 bin 430 artışla 34 milyon 57 bin 570'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 418 artarak 608 bin 828 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 855 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 35 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 86 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53 bin 766, Teksas'ta 52 bin 792 olarak belirlendi.

ABD'de 160 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 185 milyon 424 binden fazla kişiye ilk doz, 160 milyon 686 binden fazla kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 31 milyon 64 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 308 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 540 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 413 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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