ABD'de son 24 saatte 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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ABD'de son 24 saatte 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 35 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 605 bin 529'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 605 bin 529'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 806 artışla 33 milyon 718 bin 734'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 35 artarak 605 bin 529 oldu.

California, 3 milyon 820 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyonu aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 650 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 704 ve Teksas'ta 52 bin 482 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de 157 milyonda fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 182 milyon 412 binden fazla kişiye ilk doz, 157 milyon 323 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 585 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 769 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 524 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 402 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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